Batman'da Necat Nasıroğlu İlkokulu'nda Tarih Yazan Çocuklar Etkinliği

Batman'da Necat Nasıroğlu İlkokulunca "Tarih Yazan Çocuklar" etkinliği gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklar tarihte yer almış örnek şahsiyetleri tanıtan sunumlar yaptı.

Etkinlikte, Selahaddin Eyyubi, Sezai Karakoç, Nasrettin Hoca, Fatih Sultan Mehmet, Nene Hatun ve Aziz Sancar gibi önemli şahsiyetlerin hayatı canlandırıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, okulları inşa ederken güçlü karakterlerin ve inançlı nesillerin yetişmesini amaçladıklarını söyledi.

Eğitime önem verdiklerini, babasının adını taşıyan okulda başarılı öğrencilerin yetişmesini istediğini belirten Nasıroğlu, "Bu nesil teknolojiyi iyi kullanabilen, okumayı seven, arkadaşlarıyla ikili ilişkilerini güçlü tutan ve Batman'a değer katan bir nesil olmalı." dedi.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Özel İdaresi Sekreteri Abdulkadir Özer, öğrenciler ile veliler katıldı.