Batman'da Namazda Olan İş Yeri Sahibinin Telefonları Çalındı

Batman'da iş yeri sahibinin namazda olmasını fırsat bilen hırsız, 55 bin lira değerindeki 3 telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde telefon dükkanına giren hırsız, içeriyi kontrol etmeye başladı. İşletme sahibinin arka tarafta namaz kıldığını ve dükkanın boş olduğunu gören hırsız, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak vitrine yaklaşıp 3 cep telefonunu cebine koyarak kaçtı. O anlar dükkandaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti. Cep telefonlarının yerinde olmadığını gören işletme sahibi, kamera görüntülerini inceleyince çalındığını anladı. Görüntüleri polise veren işletme sahibi, hırsızdan şikayetçi oldu. - BATMAN