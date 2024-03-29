Batman'da muhtarlık seçimi kavgası: 2 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen adli konu ile ilgili olarak, olay yerinden firar eden M.Y. isimli şüphelinin aracının, Batman'ın Kozluk ilçesinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları tarafından tespit edildiği bildirildi.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçtaki M.Y. ve S.S'nin yakalandığı aktarılan açıklamada, araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Veyselkarani Caddesi'nde 27 Mart'ta iki grup arasında Karakaya köyünde gerçekleştirilecek muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüşmüş, kavgada tarafları ayırmaya çalışan 1 polis ile 7 kişi yaralanmış, polis ekiplerince kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınmıştı.