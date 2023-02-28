Batman'da muhtar Fatma, 16 depremzede aileyi mahalledeki evlere yerleştirdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Batman'da Fatma Türkan, muhtarı olduğu Sağlık Mahallesi'ne 16 depremzede aileyi yerleştirdi. Depremzedeleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideren Türkan, "Sonuna kadar onlara sahip çıkacağız. Bizler de sel felaketini yaşayan bir halk olarak bunun acısını yaşamıştık ve biz onları daha iyi anlıyoruz şimdi. Biz halk olarak onlara kucak açıyoruz ve bunun da devamı gelecektir. Bu bir sefere mahsus değildir. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 12 bin depremzede, Batman'a gelerek yaşamaya başladı. Fatma Türkan da, muhtarı olduğu Sağlık Mahallesi'ne 16 aileyi yerleştirerek beyaz eşya ve gıda ihtiyaçlarını gideriyor. Batman halkının da depremzedelere yardımcı olduğunu belirten Muhtar Türkan, "Ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Deprem sonrasında 12 bin depremzede Batman'a geldi. Bu depremzedelerden 16 tanesi mahallemize yerleştiler. Biz mahalleli olarak, Ev ihtiyacı olanlara ev temin ettik. Beyaz eşya ihtiyacı olanlara beyaz eşya temin ettik. Gıda ihtiyacı olanlara gıdayı temin ettik. İhtiyaçlarını birebir halkımızdan, hayırseverlerden ulaşarak temin edip, kendilerine ilettik. Hep birlikte depremzedelere kucak açarak iyi niyetlerini gösterdiler. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Sonuna kadar onlara sahip çıkacağız. Bizler de sel felaketini yaşayan bir halk olarak bunun acısını yaşamıştık ve biz onları daha iyi anlıyoruz şimdi. Biz halk olarak onlara kucak açıyoruz ve bunun da devamı gelecektir. Bu bir sefere mahsus değildir. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.