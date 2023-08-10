Batman'da motosikletin kamyonete çarpması sonucu kaza

Batman kent merkezinde karşı yönden gelen motosikletin dönüş yapan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü kaza sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'da karşı yönden gelen motosikletin dönüş yapan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman kent merkezi Fatih Mahallesi'nde karşı yönden gelen motosikletin dönüş yapan kamyonete çarpması sonucu yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Vücudunda eziklerin ve kırıkların oluştuğu motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - BATMAN