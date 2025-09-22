Haberler

Batman'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Batman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Alma (58), hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. İbrahim Alma yönetimindeki motosiklet ile S.G.'nin (20) kullandığı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Alma, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Alma'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
