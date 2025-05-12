Batman'da Motosiklet Kazasında Polis Memuru ve Eşi Yaralandı

BATMAN'da, otomobile arkadan çarpan motosikletteki polis memuru ve eşi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubede görevli polis memuru A.S.'nin (47) kullandığı 35 BIG 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobile arkadan çarptı. Kazada polis memuru A.S. ile arkasındaki eşi F.S. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memuru ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,