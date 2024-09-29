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Batman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Emrah Koç (23) hayatını kaybetti. Kaza, bir kadına çarptıktan sonra refüje çarpması sonucu gerçekleşti. Koç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

BATMAN'da önce yayaya ardından refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Koç (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerini ayıran Ahmed Arif Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lokantada kuryelik yapan Emrah Koç, mesainin ardından motosikletiyle evine giderken ismi öğrenilemeyen kadına, ardından da refüje çarparak yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kadın ise İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Koç, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralanan kadının tedavisi sürerken, Koç'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA)

Haber ve Kamera: Arif ARSLAN- Bayram AYHAN/BATMAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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