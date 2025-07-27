Batman'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayati Tehlike Altında

Batman'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayati Tehlike Altında
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Bilal Gündüz'ün bacağı koptu. Kazada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Bilal Gündüz'ün (17) bacağı koptu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Muhammed Bilal Gündüz'ün kontrolünü yitirdiği 72 ACG plakalı motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Gündüz'ün bacağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Bilal Gündüz ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gündüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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