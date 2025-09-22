Haberler

Batman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Batman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Siirt çevre yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Alma hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

BATMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Alma (58), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. İbrahim Alma yönetimindeki motosiklet ile S.G.'nin (20) kullandığı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Alma, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Alma'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı Hakan Bilal Kutlualp

Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Köpeklerimi sen mi şikayet ettin' diyerek yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Yaşlı adamı tekme tokat dövdü! Vahşetin nedeni de skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.