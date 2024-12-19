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Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın

Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın
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Batman Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi, yangınla mücadele çalışmaları sürüyor.

Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Batman Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz olay yerinde gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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