Haberler

Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp 1.5 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen iki kişi tutuklandı. Dolandırıcıların, inandırıcılığını artırmak için yapay zeka teknolojileri kullandığı belirlendi.

Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan ceza almış bir kişiyi, dosyasını bozacakları vaadiyle 1 milyon 500 bin lira dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 4 Ocak'ta Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.Ö, G.E, S.K. ve E.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! Ağır bedel ödediler