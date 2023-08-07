Batman'da mısır tarlasında ceset bulundu, zanlı tutuklandı
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir mısır tarlasında bulunan cesedin ardından yapılan soruşturma sonucunda cinayet şüphelisi B.O. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Batman'da mısır tarlasında bir cesedin bulunduğu olaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gültepe Mahallesi Karabağ Parkı yakınlarındaki mısır tarlasında Cevat T'nin (56) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Olay yerine yakın güzergahta bulanan kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayet şüphelisi B.O'yu (15) adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
5 Ağustos'ta, mısır tarlasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Cevat T'nin bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlenmişti.