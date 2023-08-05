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Batman'da mısır tarlasında bir erkeğe ait ceset bulundu

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Gültepe Mahallesi Karabağ Parkı yakınlarındaki mısır tarlasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından dron ile tarlada yapılan taramada hareketsiz yatan kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, tespit edilen mevkiye gittiklerinde söz konusu kişinin bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin Cevat T. (56) olduğu tespit edildi.

Batman'da mısır tarlasında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Gültepe Mahallesi Karabağ Parkı yakınlarındaki mısır tarlasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından dron ile tarlada yapılan taramada hareketsiz yatan kişinin yeri tespit edildi.

Ekipler, tespit edilen mevkiye gittiklerinde söz konusu kişinin bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin Cevat T. (56) olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Güncel Haberler

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