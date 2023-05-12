Batman'da minibüste 1 kilo 74 gram uyuşturucu bulundu

Batman'da bir minibüste fiber bezlere sarılı 1 kilo 74 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durdurulan bir minibüste arama yaptı.

Aramada, yolculara ait bir çantada sarı renkli mikro fiber bezlere sarılı 1 kilo 74 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.P. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.