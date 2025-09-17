Batman'da Milli Eğitim Personeli Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında kurulan stantta gün boyu kan bağışı alındı.

Çok sayıda yönetici ve personel kampanyaya katılarak kan verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de kan bağışı standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kanın tek kaynağının insan olduğuna dikkati çeken Ciğer, "Hayat kurtarmanın en kolay ve en anlamlı yollarından biri kan bağışında bulunmaktır. Bugün burada bağışlanan her damla kan yarın bir insanın hayatına umut olabilir. Bu önemli sorumluluğa katkı sunan tüm idareci ve personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ciğer, tüm vatandaşları düzenli kan bağışı yapmaya davet etti.