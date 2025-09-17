Haberler

Batman'da Milli Eğitim Personeli Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kan bağışının önemine dikkat çekti ve tüm vatandaşları düzenli kan bağışı yapmaya davet etti.

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında kurulan stantta gün boyu kan bağışı alındı.

Çok sayıda yönetici ve personel kampanyaya katılarak kan verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de kan bağışı standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kanın tek kaynağının insan olduğuna dikkati çeken Ciğer, "Hayat kurtarmanın en kolay ve en anlamlı yollarından biri kan bağışında bulunmaktır. Bugün burada bağışlanan her damla kan yarın bir insanın hayatına umut olabilir. Bu önemli sorumluluğa katkı sunan tüm idareci ve personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ciğer, tüm vatandaşları düzenli kan bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.