Batman'da Meyve Suyu Fabrikasında Yangın

Batman'da Meyve Suyu Fabrikasında Yangın
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Batman'da bir meyve suyu fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın palet bölümünde başladı ve yoğun dumanlar etrafa yayıldı.

BATMAN'da bir meyve suyu fabrikasında yangın çıktı. Yoğun siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve suyu fabrikasının palet bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm bölümü sardı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredeki diğer fabrikalarda çalışanlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri ile TOMA'lar sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında alevlerin fabrikanın üretim bölümlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. İtfaiye erleri ve TOMA'ların müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Öte yandan, Batman Valisi Ekrem Canalp de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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