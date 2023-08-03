Batman'da meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş çevre Karayolunda meydana geldi. Ümit Bilelik (30) idaresindeki 16 AE 396 plakalı otomobil, mıcırlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye daldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada sürücü ile Havva Bilelik (29), Musa Bilelik (3),ve Muhammed Melik Bilelik (1) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer bir kaza ise, öğleden sonra ilçeye bağlı Akyar köyü yakınlarında meydana geldi. Sinan Sancar (24) yönetimindeki 73 AAY 420 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)