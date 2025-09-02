Haberler

Batman'da Mevlid-i Nebi etkinlikleri yıl boyunca sürecek

Batman'da Mevlid-i Nebi etkinlikleri yıl boyunca sürecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Mevlid-i Nebi etkinlikleri, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla yıl boyunca çeşitli programlarla kutlanacak.

Batman'da Mevlid-i Nebi etkinlikleri, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla yıl boyunca çeşitli programlarla kutlanacak.

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini ve Mevlid-i Nebi programlarının bu tema etrafında yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Hz. Muhammed'in Hicri 1500. Mevlid-i Nebi yılı olması hasebiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımızca Peygamber efendimizin hayatı ve aile ahlakı teması çerçevesinde bir yıl sürecek etkinlik takvimi hazırlanmıştır. Etkinlikler tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve valilik iş birliğiyle okullarda, KYK yurtlarında, sevgi evlerinde, Kur'an kurslarında ve çeşitli sosyal alanlarda programlar düzenlenecek. Peygamberimizin sünneti ve ahlakını topluma anlatmayı amaçlıyoruz. Peygamber efendimizin ailesiyle, komşularıyla, çocuklarla ve tüm varlıklarla olan ilişkisini toplumun her kesimine aktarmaya çalışacağız."

Durmuş, vatandaşları düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.