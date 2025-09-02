Batman'da Mevlid-i Nebi etkinlikleri yıl boyunca sürecek

Batman'da Mevlid-i Nebi etkinlikleri, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla yıl boyunca çeşitli programlarla kutlanacak.

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini ve Mevlid-i Nebi programlarının bu tema etrafında yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Hz. Muhammed'in Hicri 1500. Mevlid-i Nebi yılı olması hasebiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımızca Peygamber efendimizin hayatı ve aile ahlakı teması çerçevesinde bir yıl sürecek etkinlik takvimi hazırlanmıştır. Etkinlikler tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve valilik iş birliğiyle okullarda, KYK yurtlarında, sevgi evlerinde, Kur'an kurslarında ve çeşitli sosyal alanlarda programlar düzenlenecek. Peygamberimizin sünneti ve ahlakını topluma anlatmayı amaçlıyoruz. Peygamber efendimizin ailesiyle, komşularıyla, çocuklarla ve tüm varlıklarla olan ilişkisini toplumun her kesimine aktarmaya çalışacağız."

Durmuş, vatandaşları düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.