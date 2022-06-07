Batman'da matematik materyal sergisi açıldı - Haberler

Batman'da matematik materyal sergisi açıldı Batman'da matematik materyal sergisi açıldı. Batman'da matematik materyal sergisi açıldı. Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde açılan sergiyi gezen öğrencilere, matematik materyallerinin tanıtımı yapıldı. Daha sonra öğrencilere, matematik konulu belgesel izletildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, sergilenen materyallerle çocuklara matematiğe karşı farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Çalışmada emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Kurtaran, ileriki süreçte çalışmayı daha da ileri taşıyacaklarını belirtti. AA / Fahrettin Turğut - Güncel Aybüke Yalçın Batman Güncel Haberler

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