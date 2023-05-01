Üye Girişi
Haberi Paylaş

BATMAN'DA MANZARA İZLERKEN UÇURUMA YUVARLANDI

Güncel Haberler

BATMAN'da manzarayı izlerken dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yuvarlanan Abdülkadir Gültekin (22), arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

BATMAN'da manzarayı izlerken dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yuvarlanan Abdülkadir Gültekin (22), arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Gültekin'in düştüğü yer cep telefonuyla da görüntülendi.

Olay, Beşiri ilçesinde bulunan Kıra Dağı'nda meydana geldi. Abdülkadir Gültekin, manzara izlerken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı. Yanındakilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Gültekin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Gültekin, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gültekin'in düştüğü yer cep telefonuyla da görüntülendi. Gültekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title