BATMAN'DA MAHSUR KALAN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI Güncel Haberler BATMAN'da yamaçtan su kenarında düşerek mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı. BATMAN'da yamaçtan su kenarında düşerek mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kantar köprüsü mevkisindeki yamaçta meydana geldi. Bölgede hayvancılık yapan bir kişiye ait keçi, yamaçtan Batman Çayı'nın yanına düşerek mahsur kaldı. Uzun süre keçisini bulunduğu yerden alamayan kişi, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiyeye ait dalgıç ekipleri, su botuyla çay üzerinden ilerleyerek su kenarındaki keçiye ulaştı. 3 saatlik çalışmayla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Batman Güncel Haberler

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