Batman'da Mahsur Kalan Karga İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Batman Sağlık Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Batman'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.
Söz konusu binaya gelen itfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden kurtardı.
Ekipler, kargayı doğaya saldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel