BATMAN'DA MADENİ YAĞ HIRSIZLARINA SULU ÖNLEM

BATMAN'da oto tamircileri, vitrinlerine bıraktıkları madeni yağları çalan hırsızlara önlem olarak içerisini suyla doldurdukları boş madeni yağ kutularıyla önlem aldı. Esnaf, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek, şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eski Küçük Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ve madeni yağ satıcılarının vitrinlerine koydukları madeni yağlar, belirli aralıklarla çalındı. Bunun üzerine işyeri sahipleri, hırsızlık olayının önüne geçebilmek için, kepenk sistemlerini güçlendirerek, vitrinlerine içi suyla dolu madeni yağ kutuları koydu. Satılacak olan yağları da daha güvenilir olan depolara taşıdı. Oto tamircilerden Abdülkerim Bozkurt, diğer esnaf arkadaşları Bayram Kuluman ve Azat Tağaç'ın da işyerlerinden son bir hafta içinde toplamda 50 bin TL'ye yakın madeni yağ çalındığını söyledi. Müşterilerinin raflardaki madeni yağ kaplarını görünebilmesi için içine su doldurarak tuttuklarını belirten Abdulkerim Bozkurt, 'İki günde bir hırsızlar iş yerlerimize dadanıyor. En pahalı madeni yağları alıp götürüyorlar. Baş edemeyeceğimizi anlayınca kullandığımız içi boş kapların içine su doldurup raflara bırakıyoruz' diye konuştu.

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, daha önce alınan önlemlerin etkili olmadığını belirten Bozkurt, şunları söyledi İş yerlerimizin kepenklerini de yeniden elden geçirdik. Ek önlemler kapsamında içeride gizli anahtar bölümü yaptık ancak yine de fayda vermiyor. Kepenklerin bir bölümünü açıp içeri giren hırsızlar madeni yağ kaplarını alıyorlar. Artık hırsızlarla baş edemeyecek duruma geldik. Böyle giderse iş yerimizde yatıp kalkacağız. Geliştirdiğimiz yeni yöntem en azından hırsızların hevesini kırar. Yağ kutularını da daha güvenilir olan depo ya da evde saklıyoruz.? (DHA)