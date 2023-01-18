Batman'da LÖSEV "Mutlu Et" paketleriyle yardımda bulundu

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" projesi kapsamında Batman'da kanser hastası bulunan ailelere et yardımında bulunuldu.

LÖSEV tarafından Çarşı Taziye Evi bahçesinde, lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bağışlarla 85 hastaya ve ailelerine et desteği sağlandı.

LÖSEV Güneydoğu Bölge Sorumlusu Umut Can Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Batman'da kayıtlı 85 hasta için et dağıttıklarını belirtti.

Batman'da bulundukları süre içerisinde hastalara ev ve kurum ziyaretlerinde de bulunacaklarını aktaran Bozdoğan, şunları söyledi:

"Ziyaretlerimizi LÖSEV'i tanıtmak amacıyla yapıyoruz. Kurumlarımızla koordineli bir şekilde nasıl çalışabiliriz, hastalarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, bunların görüşmelerini gerçekleştiriyoruz. Bugün Batman'da lösemi ile mücadele eden 85 ailemize et dağıttık, buradan sonra Siirt'te dağıtacağız."