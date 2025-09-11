Batman'da Lise Öğrencilerine İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Batman Belediyesince lise öğrencilerine iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından staj yapacak 135 öğrenciye iş sağlığı konusunda eğitim programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Kaynakları Müdürü Muhammet Sinanoğlu, amaçlarının eğitim gören stajyerlerin iş konusunda bilinçlenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Sinanoğlu, daha güvenli bir iş ortamının iş güvenliği ile sağlanacağını kaydetti.