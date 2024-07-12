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Batman'da Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerine Gıda Denetimi Eğitimi Verildi

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Batman'a bölge illerinden gelen lisans ve ön lisans öğrencilerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulamalı gıda denetimi eğitimi verildi. Öğrenciler, bir ay boyunca teorik ve pratik eğitimlerle deneyim kazanacaklar.

Batman'a bölge illerinden gelerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde staj gören lisans ve ön lisans öğrencilerine uygulamalı gıda denetimi eğitimi verildi.

Siirt, Van Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren ve Batman üniversitelerinde eğitim gören 30 lisans ve önlisans öğrencisi teorik ve pratik eğitimlerle deneyim kazanıyor.

Üniversitelerin gıda ve ziraat mühendisliği ile veterinerlik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler bir ay boyunca 240 saat sürecek eğitim ile zorunlu stajlarını tamamlayarak tecrübe sahibi olacak.

Bu kapsamda Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gıda üretim tesisini ziyaret eden öğrenciler, burada uzman personel eşliğinde gıda denetimi gerçekleştirdi ve üretim aşamaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat Coşkun, AA muhabirine, öğrencilerin yaz döneminde staj yaparak deneyim kazanacaklarını söyledi.

Coşkun, "Stajyer öğrencilere teorik eğitimler veriyoruz. Ayrıca üretim tesislerini ziyaret ederek almış oldukları bilgileri sahada görmelerini ve tecrübe kazanmalarını istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zehra Erzek, teorik bilgilerin yanı sıra bu staj sayesinde sahada deneyim kazandıklarını belirterek, staj döneminin verimli geçtiğini ifade etti.

Eylül Yıldız, haftanın 3 günü farklı işletmelerde denetimlere katıldıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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