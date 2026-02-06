Haberler

Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçtı

Güncelleme:
Batman'da bir kuyumcu dükkanına giren maskeli iki kişi, iş yeri sahibi Emin Yasak'ı yaralayıp altın çalarak motosikletle kaçtı. Yaralı sahibi hastaneye kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Batman'da bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 kişi bir miktar altın alarak kaçtı.

Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli 2 kişi, başına silahın dipçiği ile vurarak iş yeri sahibi Emin Yasak'ı yaraladı.

Zanlılar iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
