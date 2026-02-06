Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçtı

Batman'da bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 kişi bir miktar altın alarak kaçtı.

Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli 2 kişi, başına silahın dipçiği ile vurarak iş yeri sahibi Emin Yasak'ı yaraladı.

Zanlılar iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.