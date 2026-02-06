Haberler

Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı (3)

Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı (3)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da kar maskeli iki kişinin bir kuyumcu dükkanında çalışanı darbederek 1 kiloya yakın altını çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anında yaşananlar kameralara böyle yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Batman'da kar maskeli 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışanı darbedip 1 kiloya yakın altını alıp kaçtıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabancalarla koşarak içeri girdikleri, çalışanın kafasına tabancanın kabzasıyla birkaç kez vurdukları, ardından vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak kaçtıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı