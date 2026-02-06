Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı (3)
Batman'da kar maskeli iki kişinin bir kuyumcu dükkanında çalışanı darbederek 1 kiloya yakın altını çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anında yaşananlar kameralara böyle yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Batman'da kar maskeli 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışanı darbedip 1 kiloya yakın altını alıp kaçtıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabancalarla koşarak içeri girdikleri, çalışanın kafasına tabancanın kabzasıyla birkaç kez vurdukları, ardından vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak kaçtıkları görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel