Batman'da kurulacak OSB'ler için yer tahsis onayı alındı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kurulacak olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yer tahsis onayı aldıklarını söyledi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kurulacak olan Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yer tahsis onayı aldıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Parkında düzenlenen Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarında konuşan Vali Canalp, Batman'ın en büyük ihtiyacının istihdam olduğunu belirtti.

Osb'lerde binlerce kişinin istihdam edilebildiğini aktaran Canalp, "5 yeni OSB için çaba başlatmıştık. Bir OSB aşama aşama kuruluyor. Bu aşamalardan biri Sanayi Bakanlığından alacağımız yer tahsis onaylarıdır. Bizim OSB'lerimiz ile ilgili şu anda yer tahsisi onaylarımızı aldık. Bundan sonra mera ile ilgili olan kısımlar var. Onunla ilgili süreçleri takip edeceğiz." dedi.

Kurulacak OSB'lerde kısa ve orta vadede 40 bin kişi, uzun vadede de ise 65 bin kişinin istihdam edebileceğini kaydeden Canalp, "OSB'leri Batmanımıza taşıyacağız ve Batman'ımıza refahı da zenginliği de getireceğiz." diye konuştu.

Vali Canalp, kentte 3 OSB, 2 de küçük sanayi alanı kurulacağını, her iki alanında kentin ekonomisini canlandıracağını dile getirdi.

Batman Çayı'nın ıslah edilip ekonomiye kazandırılması için de çalışma yürüttüklerini anlatan Canalp, şöyle devam etti:

"Şu anda 200 milyon liralık ödenek çıktı. DSİ bunun ihalesini yapıyor. İki köprünün arasındaki 5 kilometrelik bölümü de bu sene ıslah yapmak suretiyle sağındaki ve solundaki arazileri de kullanılabilir arazi haline getireceğiz."

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Bülent Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.