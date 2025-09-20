Batman'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Açıklaması

Batman'da İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı yola çıkan uluslararası yardım filosuna destek mesajı verdi.

Davet ve Kardeşlik Derneği üyesi Mehmet Emin Şimşek, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlara karşı dünya kamuoyunun sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Gazze'de şimdiye kadar yaşanan zulmü duyurmak için bir çok etkinliğin yapıldığını anımsatan Şimşek, siyonist İsrail'in sürdürdüğü işgal politikasıyla birçok Filistinlinin yerinden ettiğini belirtti.

Bu politikaya karşı vicdanlı insanların sessiz kalmadığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu selamlıyoruz. Bugün Sumud artık yalnızca Filistinlilerin sözcüsü değil küresel ölçekte dayanışma hareketlerinin, sokaklarda yankılanan sloganların ve sosyal medyada büyüyen kampanyaların ortak diline dönüşmüştür. İspanya'dan İtalya'ya ve New York'tan İstanbul'a kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Filistin için sokaklara çıktığında aslında kendi Sumud'unu da ilan etmiş oluyor. Adalet, barış ve onur için ayakta kalma iradesinin belki de en haysiyetli duruşudur."

Programa, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.