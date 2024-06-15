Üye Girişi
Haberler

Batman'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında polis ekipleri vatandaşlara bilgilendirme yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme yaparak trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Batman'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla hazırlanan afiş ve broşürleri sürücü ve yolculara dağıttı.

Sürücü ve yolculara yönelik yapılan bilgilendirme ile bayram sürecinde trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı trafik Batman Güncel Haberler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

 MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

Bakmadan Geçme

Sakarya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Rize Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Osmaniye Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Ordu Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Nevşehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Muş Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Muğla Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Mersin Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Manisa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Malatya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Konya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kütahya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kilis Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kilis Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kırıkkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırıkkale Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kırklareli Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırklareli Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor

Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title