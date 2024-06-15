Üye Girişi
Haberler

Batman'da Kurban Bayramı öncesi denetimler yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezindeki işletmeleri denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, denetimlerde işletme sahibi ile çalışanlara gıda güvenliği ve personel hijyeni gibi konularda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi çikolata, şeker, ekmek, pide, süt ürünleri, et ve et ürünleri ile tatlı çeşitleri gibi ürünlerin satıldığı yerlere yönelik denetimlerinin daha sık yapıldığını aktaran Aydın, "Denetimlerde ayrıca işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapıldı. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda gıda ile ilgili tüm ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda İhbar Hattı'mıza bildirmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Batman Sağlık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

 Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title