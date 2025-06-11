Batman'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

Batman'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti
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Batman'da Kurban Bayramı'nda, 270 bin vatandaş belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı. Bayram süresince 32 hat ile düzenlenen seferlerde yolculara şeker ikramında bulunuldu.

Batman'da, Kurban Bayramı'nda 270 bin vatandaş, belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayram süresince şehir içi ziyaretlerini kolaylaştırmak için toplu taşımada ücretsiz hizmet sunuldu.

Bayramın 4 gününde 32 hat, 87 otobüsle düzenlenen seferlerde 270 binin üzerinde yolcu taşındı.

Öte yandan, otobüslerde vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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