Batman'da Kurban Bayramı namazı kılındı Batman'da birçok camide Kurban Bayramı namazı kılındı. Batman'da birçok camide Kurban Bayramı namazı kılındı. Batman'da Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Ulu Cami'ye akın etti. Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve çevre temizliğine önem verilmesine ilişkin uyarılarda bulunuldu. Kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiği kaydedilen hutbede, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklere hediye verilmesi gerektiği vurgulandı. Kılınan bayram namazı ve yapılan duaların ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Bayram namazına katılanlara kolonya ve şeker ikram edildi. AA / Fahrettin Turğut - Güncel Kurban Bayramı Batman Kurban Güncel Haberler

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