Batman'da Kümese Giren Kurt Yakalandı

Batman'da kümese giren ve 20 kanatlı hayvanı telef eden kurt yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "Karşıyaka Mahallesi'nde bir kümese yaban hayvanı girdiği" ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden ekipler bir kurdun 20 kanatlı hayvanı telef ettiğini belirledi.

Ekipler, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle iğneyle uyuşturulan kurdu yakaladı.

Kurt, genel sağlık taramasının ardından veteriner hekim gözetiminde doğaya salındı.