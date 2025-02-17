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Batman'da Kümese Giren Kurt Yakalandı

Batman'da Kümese Giren Kurt Yakalandı
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Batman'da kümese giren ve 20 kanatlı hayvanı telef eden kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Kurt, iğneyle uyuşturularak veteriner gözetiminde doğaya salındı.

Batman'da kümese giren ve 20 kanatlı hayvanı telef eden kurt yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "Karşıyaka Mahallesi'nde bir kümese yaban hayvanı girdiği" ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden ekipler bir kurdun 20 kanatlı hayvanı telef ettiğini belirledi.

Ekipler, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle iğneyle uyuşturulan kurdu yakaladı.

Kurt, genel sağlık taramasının ardından veteriner hekim gözetiminde doğaya salındı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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