Batman'da bir grup Kudüs ve Gazze'ye destek için toplandı

Güncelleme:
Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir grup, Kudüs ve Gazze'ye destek olmak amacıyla toplandı. Grup, sık sık tekbir getirirken, vakfın üyesi Kenan Çaplık, Gazze ve Kudüs'ün insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Batman'da bir grup, Kudüs ve Gazze'ye destek için bir araya geldi.

Peygamber Sevdalıları Vakfının öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, sık sık tekbir getirdi.

Vakfın üyesi Kenan Çaplık, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze ve Kudüs'ün insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini ve Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiğini kaydeden Çaplık, Kudüs'ü ve Gazze'yi konuşmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Çaplık, "Kudüs sıradan bir şehir değildir. Üç semavi din için kutsal olan bu şehir, aynı zamanda insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs'ü konuşmak aslında insanlığı konuşmaktır. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Biz biliyoruz ki bu kıbleye dokunan el, ümmetin kalbine dokunmuş olur." şeklinde konuştu.

Grup, konuşmanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
