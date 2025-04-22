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Batman'da Köprüden Düşen Otomobilde Üç Kişi Yaralandı

Batman'da Köprüden Düşen Otomobilde Üç Kişi Yaralandı
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Batman'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden demir yoluna düşen otomobildeki sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Batman'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde F.D. (43) yönetiminde 45 ABA 440 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden demir yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A. (50) ve E.D. (35) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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