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Batman'da Köprüden Demir Yolu Üzerine Düşen Araçta 3 Yaralı

Batman'da Köprüden Demir Yolu Üzerine Düşen Araçta 3 Yaralı
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Batman'da kontrolünü kaybeden bir otomobil, 7 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

BATMAN'da yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprünün demir korkuluklarını kırarak demir yoluna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 45 ABA 440 plakalı otomobil, korkulukları kırarak yaklaşık 7 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Ters dönen araçtaki ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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