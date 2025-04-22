Batman'da Köprüden Demir Yola Düşen Otomobilde 3 Yaralı
Batman'da 7 metre yükseklikteki köprünün demir korkuluklarını kırarak demir yoluna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
BATMAN'da yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprünün demir korkuluklarını kırarak demir yoluna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 45 ABA 440 plakalı otomobil, korkulukları kırarak yaklaşık 7 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Ters dönen araçtaki ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber ve Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel