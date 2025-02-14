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Batman'da Köprü Altında Cansız Bedeni Bulundu

Batman'da Köprü Altında Cansız Bedeni Bulundu
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Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında neden olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde yaşamını yitiren Kenan Başak'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Başak'ın ölümünü tespit ederek cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da Kenan Başak'ın (45) köprü altında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen kişinin Kenan Başak olduğu belirlendi. Başak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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