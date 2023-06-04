Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Batman'dan Kozluk istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak bir süre sürüklendikten sonra yol kenarına savruldu. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 Acil Sağlık Ambulansı, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliği aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları güçlükle çıkardı. Çıkarılan yaralılar, Sinan Gökalp, Şervan Doğan, Ömer Dakın ve ismi öğrenilemeyen sürücü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaraların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.