Batman'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 62 tutuklama Güncel Haberler BATMAN'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 101 şüpheliden 62'si tutuklandı. BATMAN'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 101 şüpheliden 62'si tutuklandı. Batman'da, 4 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek yönettiği ve 1105 personelin katılımı ile 107 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, 107 adrese yapılan baskında 101 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi, 39'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Batman Güncel Haberler

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