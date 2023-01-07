Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 62 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 101 şüpheliden 62'si tutuklandı. Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 101 şüpheliden 62'si tutuklandı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde kentte düzenlenen 32. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Şüphelilerden 62'sinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı, 39'unun adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Batman Güncel Haberler

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