Batman'da Kesinleşmiş 25 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Batman'da, dolandırıcılık suçundan 30 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 25 yıl hapis cezası kesinleşen H.K. yakalandı. Hükümlü, jandarma ekiplerinin 2 aylık takibi sonucunda ele geçirildi.

Batman'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan 2 aylık takip ve çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan 30 ayrı dosyası olan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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