Batman'da kaybolan Suriye uyruklu çoban için arama çalışması başlatıldı

BATMAN'da sıcak havadan bunalarak sulama kanalına giren ve akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu çoban için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen çobanın, sulama kanalı kenarında elbiselerini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çobanın elbiselerinin bulunduğu alandan itibaren akıntının yönüne doğru ekipler tarafından su altı ve su üstünde arama çalışması başlatıldı. Kayıp çobanı arama çalışmaları sürdürülüyor.