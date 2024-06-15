Batman'da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki çobanın cesedi sulama kanalında bulundu. Çobanın cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki çobanın cesedi sulama kanalında bulundu.
İlçeye bağlı Samanyolu köyünde çobanlık yapan Suriye uyruklu Majid H'nin kıyafetlerini sulama kanalı kenarında bulan köylülerin, durumu yetkililere bildirmesi üzerine, 8 Haziran'da arama çalışma başlatıldı.
112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, çalışmalarını sulama kanalının farklı noktalarında yoğunlaştırdı.
Çobanın cesedi, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta sulama kanalında bulundu.
Kanaldan çıkarılan Majid H'nin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.