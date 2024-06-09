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Batman'da kaybolan çoban arama çalışması başlatıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan ve kıyafetleri sulama kanalının kenarında bulunan 19 yaşındaki çobanı arama çalışması başlatıldı. Bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan ve kıyafetleri sulama kanalının kenarında bulunan 19 yaşındaki çobanı arama çalışması başlatıldı.

Samanyolu köyünde çobanlık yapan M.H'nin kıyafetlerini sulama kanalı kenarında bulan köylüler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp çobanın bulunması için sulama kanalında 10 noktada arama yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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