Batman'da Kaybolan 63 Yaşındaki Kadın için Arama Çalışması Başlatıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Fatma U., evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve çalışmalar sürüyor.
Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan Fatma U. öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi.
Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Fatma U'nun bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel