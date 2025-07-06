Batman'da Kaybolan 63 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Batman'ın Kozluk ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma, 2 gündür kayıptı. Arama kurtarma ekipleri, bölgede yoğun çalışmalar yürütüyor.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma'dan 2 gündür haber alınamıyor. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kozluk ilçesinde bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan Fatma Uçma, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan bir daha haber alınamadı. Yakınları kendi imkanlarıyla bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma komando ile Batman Arama Kurtarma Derneği, ANDA Arama Kurtarma Derneği, İHH, Umut Kervanı Vakfı ekipleri ile Erzurum AFAD'dan 1 termal dron ve ekibi ile 2 iz takip köpeği sevk edildi. 123 kişiden oluşan ekip ile bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Uçma'nın daha önce de kaybolduğu ve bulunarak ailesine teslim edildiğini öğrenildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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